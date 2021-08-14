أخبار عاجلة

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان -
هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس  -
تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي -
ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان -
ضبط 27 قضية تموينية في حملة بأسوان -
بث مباشر الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة -
تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات .. الأبيض يحتفل ببطولة الدوري العام -
مبروك لنادى الفن والهندسة.. علاء مبارك يهنئ الزمالك ببطولة الدوري -
خالد الغندور معلقًا على تتويج الزمالك بالدوري: «شكرًا لحسن تعاونكم» -
التطبيق الفرنسي "سافر" يحمى المرأة من التحرش في المهرجانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الأسرة» تقضي بشطب دعوى الطلاق المقامة من سمر أبوشقة ضد تامر عاشور

Print
«الأسرة» تقضي بشطب دعوى الطلاق المقامة من سمر أبوشقة ضد تامر عاشور «الأسرة» تقضي بشطب دعوى الطلاق المقامة من سمر أبوشقة ضد تامر عاشور

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الأسرة، اليوم السبت، بشطب دعوى الطلاق التي أقامتها سمر أبوشقة ضد زوجها المطرب تامر عاشور، لعدم حضورها أمام المحكمة عقب إقامتها الدعوى.

كانت سمر أبوشقة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها المطرب تامر عاشور تطلب فيها الطلاق.

وكان المطرب تامر عاشور استأنف على حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة أسرة الخليفة، بإلزامه بدفع نفقة شهرية لطفلته قدرها 6 آلاف جنيه، ونفقة لزوجته سمر أبوشقة قدرها 3 آلاف جنيه، ونظرت المحكمة الدعوى وطلب معتز الدكر، محامي تامر عاشور تخفيض النفقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

البيت الأبيض يتوقع السماح لبعض الأفغان بدخول المطار رغم تحفظات طالبان

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلة بالعلمين الخميس 

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

تحسن الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

ضبط 507 مخالفة مرورية في حملة بأسوان