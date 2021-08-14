«الأسرة» تقضي بشطب دعوى الطلاق المقامة من سمر أبوشقة ضد تامر عاشور

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قضت محكمة الأسرة، اليوم السبت، بشطب دعوى الطلاق التي أقامتها سمر أبوشقة ضد زوجها المطرب تامر عاشور، لعدم حضورها أمام المحكمة عقب إقامتها الدعوى.

كانت سمر أبوشقة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها المطرب تامر عاشور تطلب فيها الطلاق.

وكان المطرب تامر عاشور استأنف على حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة أسرة الخليفة، بإلزامه بدفع نفقة شهرية لطفلته قدرها 6 آلاف جنيه، ونفقة لزوجته سمر أبوشقة قدرها 3 آلاف جنيه، ونظرت المحكمة الدعوى وطلب معتز الدكر، محامي تامر عاشور تخفيض النفقة.