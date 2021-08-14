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عقوبة تأديبية لأستاذ جامعي قام بأعمال عميد الكلية

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عقوبة تأديبية لأستاذ جامعي قام بأعمال عميد الكلية عقوبة تأديبية لأستاذ جامعي قام بأعمال عميد الكلية

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أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا طعن أستاذ جامعي طلب فيه إلغاء قرار مجازاة بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من قيامه بأعمال عميد الكلية، وجاء قرار المحكمة لامتناع الطاعن عن تنفيذ قراراتها، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكر الطاعن في طعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بإحدى الجامعات، وباعتباره أقدم الأساتذة بالقسم فقد باشر أعمال رئاسته لعدة سنوات، كما قام بأعمال عميد الكلية، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم.

وأضاف أنه عندما علم بالقرار المطعون فيه، فقد نعى عليه صدوره دون أساس من القانون، ومن ثم أقام طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلساتها 5/8/2020، 23/9/2020، 2/12/2020 بإعلان الجامعة المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن، وتَأجَّل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.

المصرى اليوم

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