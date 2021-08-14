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حركة بلا خطر.. 98% نسبة إنجاز جسر امتداد طريقي "نايف-متعب" بالدمام

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اتجاهان على خط السكة الحديد يوفران الوقت بلا حاجة لانتظار عبور القطارات

حركة بلا خطر.. 98% نسبة إنجاز جسر امتداد طريقي

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن نسبة الإنجاز في مشروع استكمال جسر امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق الأمير متعب، بلغت ٩٨٪؜، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة.

وأكدت "الأمانة" أن المشروع يأتي ضمن مبادرات الطرق التي يتم تنفيذها حاليًّا في حاضرة الدمام، مشيرة إلى أن المشروع يتضمّن جسرين على طرق الخدمة لجسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد؛ أحدهما بالاتجاه "شرق-غرب"، والآخر بالاتجاه "غرب-شرق"، ليتيح بذلك حركة دائمة على خط سكة الحديد دون الحاجة لتوقف وانتظار عبور القطارات؛ مما يوفر الوقت لمستخدمي الطريق ويقلل من خطر عبور سكة الحديد وتماشياً مع الخطط الرامية لعدم وجود بوابات عبور للسيارات على خطوط سكة الحديد داخل نطاق المدن.


ويبلغ طول كل جسر 650 مترًا طوليًّا تقريباً، وقد تم الانتهاء من كامل الأعمال الخرسانية للقواعد والأعمدة والجدران الاستنادية، وكذلك الكمرات الخرسانية والبلاطات بالكامل للجسرين بالاتجاهين.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه يتم العمل وفق استراتيجية النقل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية.

حركة بلا خطر.. 98% نسبة إنجاز جسر امتداد طريقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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