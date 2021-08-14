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جامعة أم القرى تمدد مهلة التحصين بجرعتي اللقاح لطلابها
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:15 مساءً
أخصائية علم اجتماع تكشف أسباب تفتيش الزوجة لهاتف زوجها
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
الأهلي يفقد الدوري بتعادل مثير مع الجونة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
مرتضى منصور يتجاهل مجلس الزمالك في التهنئة بالدوري رقم 13
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
مرتضي منصور يهنأ الزمالك بالدوري على فيسبوك: الف مبروك للرجالة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
مصر تقهر إسرائيل .. الفراعنة يهزمون الخصم في بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
المراكز الأمريكية تعلن إعطاء 363.9 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الإخوة و مصالح الشعبين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
أمر حتمي.. أول تعليق مغربي على قرار الجزائر بقطع العلاقات
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:09 مساءً
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فيديو اليوم السابع
هيئة الأرصاد تحذر المصريين من طقس شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة
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فيديو اليوم السابع
السبت 14 أغسطس 2021 12:38 مساءً
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:35 مساءً
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