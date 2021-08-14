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لوكاتيلي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

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لوكاتيلي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس لوكاتيلي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

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ذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس وساسولو توصلا إلى اتفاق بشأن قيمة صفقة انتقال لاعب الوسط الإيطالي الدولي، مانويل لوكاتيللي، لكنهما ما زالا يتفاوضان بشأن صيغة عملية الدفع.

لوكاتيلي، الذي خطف الأنظار بأدائه مع الآزوري في بطولة أوروبا هذا الصيف، جذب اهتمامًا كبيرًا من خارج البلاد، وقيل إنه رفض الانتقال إلى البريميرليج.

اختار لوكاتيللي الإنتقال إلى يوفنتوس، لكن البيانكونيري كان يتفاوض حول الصفقة المحتملة مع ساسولو طوال الصيف.

تقرير الصحيفة الإيطالية يقول إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بقيمة 35 مليون يورو، لكن ساسولو طلب من يوفنتوس أن تكون الصفقة استعارة مع الزامية الشراء، ومع ذلك يريد نادي السيدة العجوز ربط الانتقال الدائم بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتعتقد الصحيفة أن لوكاتيللي اقترب الآن من الانضمام إلى عملاق الدوري الإيطالي وأن الناديين اتفقا على اتخاذ قرار بعد 15 أغسطس.

التقت إدارة يوفنتوس مع جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي لنادي ساسولو يوم الجمعة وقام الأخير بتحليل عرض البيانكونيري بالتفصيل.

قام يوفنتوس بتغيير وخفض عقد الإعارة من عامين إلى عام واحد فقط وتم تحديد قيمة اللاعب عند 35 مليون يورو.

ووفقًا للصحيفة، سيلتقي الطرفان مرة أخرى الأسبوع المقبل، ولا يزال بإمكان يوفنتوس تضمن بعض اللاعبين الشباب في الصفقة لإغراء ساسولو بقبول العرض.

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن لوكاتيلي ويوفنتوس قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية.

بمجرد أن يكون هناك اتفاق بين الناديين، سيتمكن لاعب إيه سي ميلان السابق من الانضمام إلى يوفنتوس على الفور.

المصرى اليوم

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