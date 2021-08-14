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للمرة الثانية.. لجنة مركزية من «الأعلى للجامعات» لتفقد اختبارات القدرات بـ«تمريض الإسكندرية»

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للمرة الثانية خلال أسبوع، زارت لجنة مركزية من المجلس الأعلى للجامعات في وزارة التعليم العالى، لجان اختبارات القدرات في كلية التمريض بجامعة الاسكندرية، لمتابعة سير الاختبارات.

وقالت الدكتورة نفرتيتى حسن عميد الكلية، إن الوفد زار الكلية في المرة الأولى يوم 7 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن الزيارة الثانية التي تابعت اختبارات القدرات ضمت الدكتورة نعمات محمد السيد الاستاذ بكلية التمريض في جامعة دمنهور، واحمد مندور من المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الاسكندريه، وكان في استقبالهم إلى جانب العميدة الدكتورة امل جمال الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في الكلية.

وأوضحت العميدة، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة تفقدت جميع لجان اختبارات القدرات بالكلية وكذا لجان المقابلات الشخصية للطلاب، مشيرة إلى أن اللجنة زارت أيضاً وحدة القياس والتقويم وتفقدت نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليوميه للطلاب، والتأكيد على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية اللازمة التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية.

يشار إلى أن لجنة من المجلس الأعلى للجامعات زارت الكلية يوم 7 اغسطس وضمت كل من الدكتور رامي اسكندر مدير مركز التعليم الإلكتروني، والدكتورة نانسي الدمرداش نائب مدير المركز، وأحمد عبدالقوى عضو لجنة متابعة اختبارات القدرات، وعمر ياسين عضو لجنة متابعة اختبارات القدرات.

للمرة الثانية .. وفد من "الأعلى للجامعات" يتفقد لجان اختبارات القدرات بـ"تمريض الاسكندرية" (صور)
للمرة الثانية .. وفد من "الأعلى للجامعات" يتفقد لجان اختبارات القدرات بـ"تمريض الاسكندرية" (صور)
للمرة الثانية .. وفد من "الأعلى للجامعات" يتفقد لجان اختبارات القدرات بـ"تمريض الاسكندرية" (صور)
للمرة الثانية .. وفد من "الأعلى للجامعات" يتفقد لجان اختبارات القدرات بـ"تمريض الاسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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