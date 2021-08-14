ضبط ورشة لتعديل الأسلحة النارية داخل محل لبيع أدوات صيد الطيور بالغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لإدارته ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية داخل محل لبيع أدوات صيد الطيور وأسماك الزينة، وإتجاره بالأسلحة النارية والذخائر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، داخل محل لبيع أدوات صيد الطيور وأسماك الزينة بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 5 طبنجات معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و3 طبنجات محدثة صوت معدة للتعديل، و6 بنادق ضغط هواء، ومسدس ضغط هواء، وسلاحين أبيض، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأدوات وأجزاء التصنيع.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وإدارة الورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.