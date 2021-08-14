وفقا لقانون المجلس.. تعرف على ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق بالنواب

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تناول قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رقم 1 لسنة 2016، وتعديلاته، ضوابط وإجراءات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحد الموضوعات التي يتناولها المجلس.

ونصت المادة 241، من القانون على أنه: «مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس، أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من ستين عضوا على الأقل».

وأضافت: «وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس، ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء».

وتابعت: «ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنا اختصاصاتها ومده عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق على القانون رقم 136 لسنة ،2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 (مكرر) القانون.