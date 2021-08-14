«المحامين العرب» يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

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أعرب المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عن خالص تعازيه ومواساته للجزائر حكومة وشعبًا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقال بنعيسى، في بيان صحفي له: «أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حرائق الغابات، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل».

ووفقا للمدير العام للغابات في الجزائر، على محمودي، فقد وصل عدد حرائق الغابات، التي لم يتم إخمادها حتى أمس الأربعاء، إلى 86 حريقا من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ الاثنين الماضي في 17 ولاية.

وشهدت الجزائر منذ يوم الاثنين الماضي، اندلاع حرائق غابات ضخمة في عدد من الولايات والمناطق التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين على الأقل، وتواصل الحماية المدنية جهودها لاطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الجزائر.

ونجحت وحدات الحماية المدنية بولاية قالمة، صباح أمس الأربعاء، في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية خلال اليومين الأخيرين.