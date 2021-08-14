أول تحرك برلماني بعد واقعة ياسمين عبدالعزيز .. مطالبه بمناقشة قانون المسؤولية الطبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسؤولية الطبية، الذي تقدم بها لمجلس النواب خلال البرلمان الماضي، خاصة بعد الاهمال المتكرر من قبل الاطباء بالمستشفيات والتى قد تؤدى بحياة المريض أو تدخله في حالة الغيبوبة التامة ،وهو ما حدث مؤخرا مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تعرضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي،

واوضحت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، أن نص الدستور في المادة 18 منه على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وأضافت عضو مجلس النواب، ان هناك التزام دستورى بشأن حماية الاطباء وتحسين اوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.

وأكدت البرلمانية، أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.