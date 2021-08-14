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أنس جابر تودع بطولة «كأس روجرز» في ربع النهائي

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أنس جابر تودع بطولة «كأس روجرز» في ربع النهائي أنس جابر تودع بطولة «كأس روجرز» في ربع النهائي

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خسرت أنس جابر، لاعبة التونسي للتنس الأرضي، أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا، في ربع نهائي بطولة كأس روجرز، إحدى دورات رابطة محترفات التنس.

وانتهى اللقاء بنتيجة (2-0) لصالح اللاعبة الأمريكية.

وكانت أنس جابر قد فازت في الدور الأول على الفرنسية كلارا بوريل بمجموعين مقابل لا شيء.

وفي الدور الثاني تغلبت التونسية على الروسية داريا كساتكينا، بمجموعتين لواحدة، قبل أن تفوز أنس على الكندية حاملة اللقب بيانكا أندريسكو بمجموعتين لواحدة.

ويذكر أن التونسية أنس جابر كانت تحتل المركز الـ22 عالميًا، ولكن بعد وصولها إلى ربع النهائي تضمن تواجدها ضمن المراكز الـ20 الأولى.

وقد توجت أنس بلقب بطولة برمنجهام للتنس التي أقيمت على الملاعب العشبية شهر يونيو الماضي، لتصبح أول لاعبة عربية تحقق لقب في جولة رابطة المحترفات.

المصرى اليوم

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