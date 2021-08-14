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«هندسة المنيا» تكرم 9 عمداء سابقين ضمن فعاليات «يوم العرفان بالجميل»

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«هندسة المنيا» تكرم 9 عمداء سابقين ضمن فعاليات «يوم العرفان بالجميل» «هندسة المنيا» تكرم 9 عمداء سابقين ضمن فعاليات «يوم العرفان بالجميل»

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أقامت كلية الهندسة بجامعة المنيا، احتفالية كبيرة أطلق عليها «يوم العرفان بالجميل»، تم خلالها تكريم 9 عمداء سابقين، بينهم 3 رؤساء جامعة، وأعضاء هيئات تدريس، وعاملين وإداريين بالكلية لبلوغهم السن القانوني، ومنحهم درع الكلية، لتميزهم في أداء مهام عملهم خلال فترة عمادتهم للكلية.

وقام الدكتور رمضان بسيوني، عميد الكلية، بإهداء درع الكلية، للدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكلية السابقين وعددهم تسعة عمداء منذ عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠١٨

كما شمل حفل التكريم، أعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين بلغوا السن القانونية هذا العام.

المصرى اليوم

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