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﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة

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﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة ﻿رئيس نادي "ضمك": قدمنا مباراة جيدة أمام فريق عملاق له جماهير عظيمة

﻿رئيس نادي

علّق صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك على النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه أمام النصر، مساء أمس، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أبو نخاع مغردًا: "هاردلك لكل محبّي ضمك، قدمنا مباراة كبداية جيدة أمام فريق عملاق وجمهور عظيم وأعضاء شرف داعمين وإدارة محترمة، ألف مبروك".

‏وأضاف: "أمامنا عمل كبير، لدينا الثقة في الجميع سنعمل كل ما بوسعنا لإسعاد جمهور فارس الجنوب".

وانتهت المباراة التي جمعت فريقَي النصر وضمك بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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