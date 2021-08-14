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.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية

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فيديو.. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية .. "الأرصاد" تحذّر من العمل تحت أشعة الشمس في الشرقية
بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.. وصلت في الدمام إلى 51

فيديو..

أكّد مختص التوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عقيل العقيل؛ أن درجات الحرارة بالدمام وصلت أمس، إلى 51 درجة مئوية في الظل، متوقعاً استمرار الأجواء الحارة وشديدة الحرارة على شرق المملكة.

ووفق لقناة لفت العقيل؛ أن الحرارة العالية بالشرقية قد تسبّب الإجهاد الحراري لمَن يعملون خارج المقار، وعليه يجب الحذر والانتباه الكامل لتفادي التعرُّض للضربات الشمسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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