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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة طفل تعرَّض للتعنيف

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مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة طفل تعرَّض للتعنيف مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة طفل تعرَّض للتعنيف
أكّد التنسيق مع الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات.. وشكر المبلّغ

مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع حالة طفل تعرَّض للتعنيف

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تابَعَ المتداول حول تَعرُّض طفل للعنف وقام برصد الحالة.‏‎‎

وقال المركز عبر حسابه في تويتر رداً على مغرّد: جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك.

وكانت برامج التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول مقطع لطفل ظهر عبر برنامج "تيك توك" يطلب المساعدة بشكل عاجل.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر @ HRSD_1919 و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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