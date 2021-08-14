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استشاري: تلقي جرعتَي ‫كورونا يعجّل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة

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استشاري: تلقي جرعتَي ‫كورونا يعجّل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة استشاري: تلقي جرعتَي ‫كورونا يعجّل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة
أعرب عن أمله في تغيير المنحنى الوبائي للمرض.. مع الالتزام بتحصين الأفراد كافة

استشاري: تلقي جرعتَي ‫كورونا يعجّل بنهاية الجائحة خلال 3 إلى 6 أشهر بالمملكة

فيما تقترب وزارة الصحة من تحصين 11 مليون شخص بجرعتَي لقاح كورونا في ؛ أكّد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة؛ أن تلقي جرعتَي ‫كورونا يعجّل بنهاية الجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر بـالمملكة.

وقال "غليلة"؛ لقناة الاخبارية: "مع زيادة اللقاحات وزيادة أخذ الجرعتين لكل أفراد المجتمع، ومَن تبدأ اعمارهم من 12 عاماً إلى كبار السن، نتوقع خلال 6 أشهر أو 3 أشهر من الآن تغييراً في المنحنى الوبائي لهذا المرض، وسنرى أنه ينخفض ويقل، والحالات الخطيرة بدأت تقل.

وأضاف: كلما قلّت الحالات الخطيرة ونسبة الوفيات والحالات في العنايات المركّزة، فهذه مؤشرات تدل على نهاية هذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تقديم أكثر من (31,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

ولفتت إلى أنه خلال 10 أيام ارتفعت نسبة مَن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عاماً متجاوزة 80 %.

وأهابت بسرعة الحصول على اللقاح حمايةً للجميع ولعودة دراسية آمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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