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إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب بـ«تعليمي طنطا» للمرة الثالثة خلال 2021

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إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب بـ«تعليمي طنطا» للمرة الثالثة خلال 2021 إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب بـ«تعليمي طنطا» للمرة الثالثة خلال 2021

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة في انهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% خلال شهر للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2021.

أكد رئيس الجامعة نجاح المستشفى التعليمي في وضع وتنفيذ خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، تنفيذًا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار المواطنين بالمستشفيات.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جارى العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن جميع التدخلات الجراحية بمبادرة «قوائم الانتظار» تجرى بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

أشاد عميد طب طنطا بدور المستشفى التعليمي الرائد فى مجالات التدريب والتعليم الطبى والبحث العلمي وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المترددين عليها من محافظات الدلتا المختلفة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

كما أشاد بجهود الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد السطيحة رئيس قسم أمراض القلب، والدكتور رامى عتلم نائب مدير المستشفى التعليمى وكل فريق العمل بالمستشفى من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال وكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبية متميزة لخدمة المرضي.

وقال مدير المستشفي التعليمى الدكتور محمود سليم، أنه تم إجراء 735 عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامة الحياة خلال شهر يوليو الماضي حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة بمعدل 20 -35 حالة يوميًا فى إنجاز لم يحدث من قبل.

المصرى اليوم

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