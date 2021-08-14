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الذهب في الاردن اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021

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اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021 الذهب في الاردن اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021

واصلت الذهب في الاردن الصعود خلال التعاملات الافتتاحية اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021، وارتفعت أسعار كافة فئات الذهب بالاردن اليوم بفارق ملحوظ عن متوسط أسعار منتصف الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب "عيار 21" بمقدار 600 فلس عن أسعار أمس الأول الخميس، وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب "عيار24" عن اسعاره أمس الأول الخميس بنفس المقدار وهو 600 فلس .


سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021


وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الذهب بصفة يومية، و تطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43,30 دينار أردني للبيع، و 40,20 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36,50 دينار أردني للبيع، و 35,00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32,60 دينار أردني للبيع،و 29,70 دينار أردني للشراء.

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