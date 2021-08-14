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الأردن: إطلاق ميثاق حقوق المرأة المالية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:08 مساءً
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:56 مساءً
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41%
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
حركة طالبان تحظر نقل التحف و الدولار خارج أفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
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فيديو اليوم السابع
تفاصيل تعطل ونشوب حريق بمركب بسمة وهبة بالساحل الشمالى
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فيديو اليوم السابع
السبت 14 أغسطس 2021 12:00 مساءً
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