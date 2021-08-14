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الأردن: إطلاق ميثاق حقوق المرأة المالية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:08 مساءً
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:01 مساءً
فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:56 مساءً
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41%
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
حركة طالبان تحظر نقل التحف و الدولار خارج أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
"طالبان" تنشر فيديو تزعم فيه استيلاءها على طائرات تابعة للحكومة الأفغانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 14 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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