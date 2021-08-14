أخبار عاجلة

الأردن: إطلاق ميثاق حقوق المرأة المالية -
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة" -
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال -
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا" -
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية -
فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك -
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41% -
رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي -
حركة طالبان تحظر نقل التحف و الدولار خارج أفغانستان -
«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

"طالبان" تنشر فيديو تزعم فيه استيلاءها على طائرات تابعة للحكومة الأفغانية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري