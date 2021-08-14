المؤبد والمشدد لمتهمين قتلا جارهما انتقاما من شقيقه بدار السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ومعاقبة اخر بالسجن المشدد 15 سنه، وإزالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ،في اتهامهما بقتل جارهما بدار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلى ومحمد عمارة.

كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات ،بعد ان وجهت لهم تهمه القتل العمد ،بان بيتا النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات بينهم وبين شقيق المجنى عليه.

وتبين من التحقيقات ان المتهمين قتلا المجنى عليه انتقاما من شقيقه ،وأفادت التحقيقات ان المتهمين علما مكان تواجد المجنى عليه وتوجها اليه حاملين أسلحة نارية وبيضاء «فرد خرطوش ومطواه» وطعنه المتهم الأول بالمواد وظل الثانى يرهب المواطنين بالسلاح الذي بحوزته لعدم تدخل احد لإنقاذه.