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احتفل الفنان مصطفى فهمي بيوم ميلاده، لية أمس، بصحبة زوجته فاتن موسى وشقيقه الفنان حسين فهمي.

وحل في لقطات فيديو ويرقص على نغمات أغنية «مصطفى يا مصطفى» وهي أغنية مصرية متعددة اللغات، ذات أصول غير واضحة، تتكون من كلمات فرنسية وعربية مصرية وإيطالية، وظهرت الأغنية بلغات أخرى كالتركية واليونانية واللغة الصربية وحظيت بشعبية كبيرة في تلك الدول.

كما صدر منها نسخة اللغة الهندية في الموسيقى التصويرية لفيلم هند، أما لحن هذه الأغنية مقتبس من الموسيقى اليونانية، وكانت الأغنية شائعة وشعبية في الخمسينيات وأوائل عقد الستينيات من القرن العشرين، وقد أعيد إحياء شعبيتها مع الإصدارات الحديثة من الأغنية.

وبعثت زوجة «فهمي» رسالة معايدة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» بعد الانتهاء من الاحتفال قائلة: «كل سنة وأنت طيب من أجلنا».

يذكر أن الفنان مواليد 7 أغسطس 1942، وهو من أصول شركسية ويرجع منشأة إلى أسرة ارستقراطية عملت بالسياسة حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى، وجدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

حصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974، بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة فيلم «أين عقلي» نفس العام.