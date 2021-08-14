حريق هائل بمطعم أسماك بقرية شكشوك بالفيوم

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شب حريق هائل بمطعم أسماك بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون التابعة لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، إثر إنفجار اسطوانه غاز داخل مطبخ المطعم مما سبب إلى إصابات مختلفة ببعض العاملين في حالة خطيرة .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة ابشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث إصابات مختلفة إثر إنفجار اسطوانه غاز باحدي مطاعم شكشوك على ضفاف بحيرة قارون

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية بحدوث حريق هائل بمطعم أبوعبدالله بقرية شكشوك مما أدى إلى إصابات مختلفة بين العاملين بحالة خطيرة

وقامت سيارات الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق قبل وصوله لباقي المطاعم المجاورة

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم بنسبة للاحالات الخطيرة ونقل باقي المصابين الإصابات الطفيفه إلى مستشفي ابشواي المركزية

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتقرير مفصل عن أسباب الحريق وتقرير الدفاع المدني.