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وزارة التنمية المحلية: نستهدف توفير 1.6 مليار جنيه بتركيب 1.5 مليون كشاف موفر بالمحافظات

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وزارة التنمية المحلية: نستهدف توفير 1.6 مليار جنيه بتركيب 1.5 مليون كشاف موفر بالمحافظات وزارة التنمية المحلية: نستهدف توفير 1.6 مليار جنيه بتركيب 1.5 مليون كشاف موفر بالمحافظات

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالي (2021/2022)، تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها، بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه، وذلك في ضوء متابعة الوزارة للمشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية السبت، إن الخطة الجديدة تستهدف تحقيق وفر يقدر بـ 1.6مليار جنيه فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2.7 مليون كشاف وفرت 9.5 مليار جنيه.

وأشار، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة، يأتي فى إطار خطة لترشيد الإنفاق العام، خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن فى الشارع المصري، وتحقيق وفر في فاتورة إستهلاك الكهرباء، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

وأوضح «شعراوي»، أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة، وأكثر كفاءة، لافتا إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية، ويتم إستخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وقال الوزير، إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات، مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات، وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق و غروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

ونوه إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأخيرا أسيوط 142 ألف كشاف.

جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء تقوم بالاشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات، بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.

المصرى اليوم

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