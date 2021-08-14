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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تشمل وحدات سكانية كاملة التشطيب.

جاء ذلك في مداخلة الرئيس السيسي خلال كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تم طرحه خلال الفترة الماضية من مشروعات إسكان ليس منافسة للقطاع الخاص وإنما محاولة لعمل توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وبين ما يتم إتاحته.

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة حريصة على تنظيم وضمان حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أدائه وإخراج منتج كامل التشطيب لتجهيز مناطق سكنية وتوفير فرص عمل للشباب.