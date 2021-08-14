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يواجه الزمالك اليوم السبت نظيره الإسماعيلي في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً، وتنقلها قناة أون تايم سبورت 1.

ويغيب عن تشكيل الزمالك أشرف بن شرقي بسبب الإيقاف، بينما سيعود يوسف إبراهيم "أوباما"، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: حمزة المثلولي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو"، طارق حامد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

والجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.