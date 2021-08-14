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«صحة الشرقية»: بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الزقازيق بلقاح كورونا

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كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور جمال الحفناوي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور فادي جلال مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، علي رأس فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للبدء الفوري في تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق بلقاح كوفيد ١٩، وذلك بالتنسيق مع الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتور عبدالسلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشري، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وتقوم بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بعد التطعيم.

وأضاف وكيل الوزارة إلي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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