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تامر حسني يضحك جماهير جدة بحفل (صور)

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تامر حسني يضحك جماهير جدة بحفل السعودية (صور) تامر حسني يضحك جماهير جدة بحفل (صور)

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أحيا المطرب تامر حسني حفل جماهيري ضخم بجدة بالسعودية، أمس، ،الحفل الذي أقيم تحت رعاية هيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ

وكعادة حفلات جدة بتبني موقف هيئة الترفية ودعم المواهب الشابة بدأ الحفل بالفنان الشاب محمد السهلي الذي أطرب جمهور جدة وقدم مجموعة متميزة من أغنياته
وما أن ظهر الفنان تامر حسني حتى اشتعلت اجواء الحفل وحرص تامر في البداية على توجيه التحية لجمهور جده على الاستقبال الرائع وقال أنه يشعر أنه في منزله وان هذا الاستقبال ليس جديدا على أهل جده

قدم تامر عدد كبير من أغانيه التي كان يرددها معه الجمهور السعودي وتفاعل معها بشكل كبير.

ومازح تامر حسني المنظمين بأغنية حلو الكلام وقال للمنظم كل مرة تدفع الناس الحساب اوعدهم أن مفيش حساب المرة القادمة ما أضحك الجميع.

وكعادته حرص تامر على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من استمتاع الجمهور بأجواء الحفل.

المصرى اليوم

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