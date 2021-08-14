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المجزرة على جبل في جورجيا.. الصاعقة قتلت 550 رأسًا من الأغنام

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فيديو المجزرة على جبل في جورجيا.. الصاعقة قتلت 550 رأسًا من الأغنام المجزرة على جبل في جورجيا.. الصاعقة قتلت 550 رأسًا من الأغنام
في الحالة الأولى من نوعها بهذا الكمّ الهائل.. والخسائر تقدّر بـ60 ألف دولار

فيديو المجزرة على جبل في جورجيا.. الصاعقة قتلت 550 رأسًا من الأغنام

تسببت صاعقة رعدية ضربت منطقة نينوتسميندا جنوبي جورجيا، مساء أمس الجمعة، في نفوق 550 رأسًا من الأغنام.

وقال نائب رئيس بلدية نينوتسميندا، ألكسندر ميكيلادزه: "كانت هناك صاعقة رعدية قوية في الليل، وفي الصباح تلقيت مكالمة من مزارع محلي أبلغني عن نفوق عدة مئات من الأغنام".

وأضاف ميكيلادزه، وفق "سبوتنيك": "هذه أول حالة من نوعها، لم نسمع من قبل أن صاعقة رعدية يمكنها قتل هذا العدد الهائل من الأغنام".

وأكد ميكيلادزه أن مكتب العمدة سيقدم الدعم، "بعد معاينة الخبراء للحادثة وتحديد سبب النفوق الجماعي بدقة".

ويبلغ متوسط تكلفة الخروف الواحد 350 لاري "أكثر من 110 دولارات"، وبهذا تبلغ الخسارة أكثر من 60 ألف دولار.

في وقت سابق، لقي أحد سكان قرية تافريتشانكا في إقليم بريمورسكي حتفه بسبب صاعقة رعدية أثناء اصطياد قناديل البحر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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