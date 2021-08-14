انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية والنقل بأزهرية شمال سيناء

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انطلقت في محافظة شمال سيناء، اليوم، امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادىة والثانوية والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقام محسن أبوالقاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية بزيارة لجنة معهد العريش الجديد الابتدائى والإعدادى، حيث تفقد لجان الامتحانات، فضلًا عن متابعة أعمال الكنترول ومراجعة كافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات.

أكد أبوالقاسم انتظام سير العمل باللجان وخلو الورقة الامتحانية من الغموض وأن مستوى الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

أشار إلى الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، لافتا إلى استمرار الامتحانات حتى يوم الأربعاء القادم.