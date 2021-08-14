انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمنيا

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انطلقت صباح السبت ، امتحانات الدور الثاني، للدبلومات الفنية، «صناعي- تجاري- زراعي – مهني» داخل 31 لجنة عامة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من وباء كورونا المستجد.

قال الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، ورئيس غرفة العمليات بالمديرية، انطلقت الامتحانات بجميع المستويات الفنية، التجاري والزراعي والصناعي والمهني، داخل 31 لجنة عامة، حيث يتم رصد الحضور والغياب، وأي مخالفات يتم رصدها.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انطلاق امتحانات الدور الثاني، بجميع المراحل التعليمية سواء النقل أو الشهادات، حيث يتم الانتهاء من الامتحانات مع نهاية الأسبوع الجاري. مؤكدا إجراء مرحلة ثالثة لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني عقب إعلان نتائج الامتحانات.