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الذهب في الكويت اليوم السبت 14 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 14 - 8 - 2021 الذهب في الكويت اليوم السبت 14 - 8 - 2021

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حافظ مؤشر الذهب بالكويت على اتجاهه الصاعد، والذي بدأه مساء الأربعاء الماضي، وافتتحت أسعار الذهب في الكويت تعاملاتها اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021 بارتفاع عن أسعار أمس الجمعة.

وأُعلِنَ عن سعر الجنيه الذهب اليوم بمبلغ 137.65 دينار كويتي، أي بارتفاع نحو دينارين عن السعر المعلن أمس الجمعة.

الذهب في الكويت صباح اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021

وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم السبت 14 ــ 8 ــ2021، طبقًا للتحديث الصباحي للسعر كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.21 دينار كويتي، ويقابله 57.22 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.77 دينار كويتي، مقابل 52.45 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.06 دينار كويتي، مقابل 50.07 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.91 دينار كويتي، ويقابله 42.92 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة «الأوقية» في الكويت اليوم 535.17 دينار كويتي، مقابل 1779.76 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 137.65 دينار كويتي بما يعادل 457.76 دولار أمريكي.

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