★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حافظ مؤشر أسعار الذهب بالكويت على اتجاهه الصاعد، والذي بدأه مساء الأربعاء الماضي، وافتتحت أسعار الذهب في الكويت تعاملاتها اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021 بارتفاع عن أسعار أمس الجمعة.

وأُعلِنَ عن سعر الجنيه الذهب اليوم بمبلغ 137.65 دينار كويتي، أي بارتفاع نحو دينارين عن السعر المعلن أمس الجمعة.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم السبت 14 ــ 8 ــ 2021

وجاءت أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم السبت 14 ــ 8 ــ2021، طبقًا للتحديث الصباحي للسعر كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.21 دينار كويتي، ويقابله 57.22 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.77 دينار كويتي، مقابل 52.45 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.06 دينار كويتي، مقابل 50.07 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.91 دينار كويتي، ويقابله 42.92 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة «الأوقية» في الكويت اليوم 535.17 دينار كويتي، مقابل 1779.76 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 137.65 دينار كويتي بما يعادل 457.76 دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا للمقارنة:

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12 - 8 - 2021

فرصة للشراء.. اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 11 ــ 8 ــ 2021