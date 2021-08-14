أخبار عاجلة

الأردن: إطلاق ميثاق حقوق المرأة المالية -
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة" -
في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال -
بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا" -
"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية -
فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك -
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41% -
رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي -
حركة طالبان تحظر نقل التحف و الدولار خارج أفغانستان -
«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط

Print
العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط
النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية وجارٍ التحرّي عن سبب الوفاة

العثور على جثة سيدة بلا ملامح داخل منزلها بالكويت.. شوّهتها القطط

يجري رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت تحريات مكثّفة عن سبب وفاة سيدة عثر عليها قريب لها جثة بلا ملامح داخل شقتها، بعدما شوّهت القطط التي كانت ترعاها وجهها.

وذكرت صحيفة «الرأي»، أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من شخص أفاد فيه بأن أخبار قريبة له تسكن بمفردها في شقة انقطعت عنه، فتوجّه إلى مكانها للاطمئنان عليها، وعند طرق الباب لم يُجب عليه أحد، فاضطر إلى كسره؛ ليجدها جثة هامدة وملامح وجهها قد تشوّهت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن «رجال المباحث والأدلة الجنائية انتقلوا إلى الموقع، ولدى وصولهم ومعاينتهم رجّحوا أن قططاً كانت تعيش معها في الشقة، عمدت إلى تشويه وجهها بعدما لم تجد ما تتغذى عليه؛ ما أدى إلى كشف عظامه، وتم إبلاغ النيابة العامة».

وتابع المصدر أن «النيابة أمرت بتسجيل قضية شبهة جنائية، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي، والإيعاز إلى المباحث بالتحرّي للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة"

انطلاق البرنامج العالمي في التمثيل والإخراج المسرحي بمكتبة "عبدالعزيز العامة"

في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال

في الليلة العاشرة.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: 90٪ من الإصابات الجديدة في أمريكا وأوروبا بسبب متحور "دلتا"

"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية

"بحري": موافقة "الوزراء" على شمول الأيتام بالتأمين الصحي امتداد للمواقف السامية