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ماذا حدث لقدم السيدة الأولى؟.. شاهد "جيل بايدن" وهي تصعد الطائرة بعكاز

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ماذا حدث لقدم السيدة الأولى؟.. شاهد "جيل بايدن" وهي تصعد الطائرة بعكاز ماذا حدث لقدم السيدة الأولى؟.. شاهد "جيل بايدن" وهي تصعد الطائرة بعكاز
في أول صورة لها منذ إصابتها على شاطئ هاواي أواخر يوليو الماضي

ماذا حدث لقدم السيدة الأولى؟.. شاهد

رصدت عدسات المصورين السيدة الأولى في الولايات المتحدة "جيل بايدن"، وهي تستند إلى عكاز وتستعين بزوجها الرئيس جو بايدن، أثناء صعودها مروحية رئاسية.

وهذه أول صورة لجيل بايدن منذ إصابتها على شاطئ هاواي أواخر يوليو الماضي، عندما دخل جسم غريب قدمها اليسرى؛ مما أسفر عن تعرضها لجروح.

وفي الصورة كان بايدن يساعد زوجته على صعود السلم القصير للمروحية للرئاسية؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكان الاثنان في رحلة من ولاية ديلاوير موطن الرئيس الأميركي، إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ميريلاند قرب واشنطن العاصمة.

وكانت جيل ترتدي حذاءً طبيًّا يرتديه عادة أولئك الذين يعانون كسورًا في أقدامهم، أو أثناء تماثلهم للشفاء.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن السيدة الأولى أصيبت في قدمها في أواخر يوليو الماضي أثناء نزهة على الشاطئ في هاواي.

وتلقت بايدن العلاج في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري القريب من واشنطن، وهو المركز الذي يتلقّى فيه الرئيس الأميركي وأفراد عائلته عادة العلاج، وفي المركز أجرت جيل بايدن جراحة.

وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى: إنها لا تعرف سبب الجرح الذي أصاب قدمها، مؤكدة أنه تم تنظيف مكان الإصابة وعلاجه، وأضافت أن جيل بايدن "تتماثل للشفاء بشكل جيد".

ولم تظهر زوجة الرئيس الأميركي في الأماكن العامة منذ عودتها من هاواي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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