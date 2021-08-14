حرصًا على مستقبله التعليمي .. محافظ الشرقية يشكل لجنة خاصة لطالب إعدادي أصيب في حادث

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، بتشكيل لجنة خاصة بمستشفي الزقازيق الجامعي، للطالب يوسف سامح عبد الحكيم ، والمُقيد بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة فاطمة الزهراء الخاصة، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، لأداء امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة وحرصاً على مستقبلة التعليمي.

وكان رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، بخصوص تشكيل لجنة خاصة للطالب يوسف سامح عبد الحكيم، والذي تعرض لحادث أليم مما تسبب في دخوله مستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، والمتابعة لحالته الصحية تبين أن إصابته خطيرة ولا يستطيع الحركة، ولديه إمتحان دور ثان في مادة اللغة العربية اليوم.

ومن جانبه، قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة خاصة للطالب المصاب بمستشفي الزقازيق الجامعي لأداء الإمتحان اليوم ، متمنياً له النجاح والتوفيق والشفاء العاجل والعودة لمنزله بسلام.

وتابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لإستقبال إمتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021 ، والتي من المقرر إنطلاقها اليوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.