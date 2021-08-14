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خطوة تأخرت كثيراً .. مطالبة برلمانية بوضع خطة لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمي

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خطوة تأخرت كثيراً .. مطالبة برلمانية بوضع خطة لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمي خطوة تأخرت كثيراً .. مطالبة برلمانية بوضع خطة لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمي

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن خطة الوزارة في استنباط سلالات بذور غير شرهة لاستهلاك المياه وتعطى ضعف الانتاجية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وجهود ربط القطاع بالبحث العلمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مراكز البحوث الزراعية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة في استنباط سلالات بذور عالية الانتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، على أن تكون الأولوية للمحاصيل الأساسية، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقا لرؤية 2030 وخطة التنمية التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وطالب عضو البرلمان، توجيه النصيب الأكبر من ميزانية مراكز البحوث للأبحاث والتجارب البحثية، على أن يتم تذليل كافة العقبات أمام الباحثين لضمان الوصول للأهداف المرجوة، سواء من خلال التشجيع المباشر أو الإطلاع على تجارب بعض الدول التي سبقت في مجال البحث العلمى في قطاع الزراعة والبحث العلمى.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ربط الزراعة بالبحث العلمى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن كانت تأخرت كثيرا لكنها ستعود على الدولة بالعديد من الإيجابيات في مقدمتها تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل جراء الاعتماد على الأساليب الحديثة في قطاع الزراعة.

وشدد محسب، على ضرورة وضع رؤية وخطة بجدول زمنى لربط قطاع الزراعة بالبحث العلمى، وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق هذا الهدف، والعمل على متابعة التنفيذ بشكل دورى.

المصرى اليوم

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