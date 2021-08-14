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انطلاق امتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية بـ «أزهر المنيا»

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انطلاق امتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية بـ «أزهر المنيا» انطلاق امتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية بـ «أزهر المنيا»

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أعلنت اليوم، المنطقة الأزهرية في المنيا، بدء امتحانات الدور الثاني لجميع مراحل النقل والشهادات، داخل 9 مراكز من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .

أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بدء امتحانات الدور الثاني بصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، السبت 14 اغسطس الجاري ولمدة أسبوع، داخل 380 معهد أزهري بينهم 160 ابتدائي، و161 أعدادي، 59 ثانوي، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، يؤدي طلاب النقل بالابتدائي الصفين الرابع والخامس امتحان مادتي القران الكريم والتربية الإسلامية، والشهادة الابتدائي، امتحان مادتي القران الكريم والتربية الإسلامية، والمرحلة الإعدادية الصفوف من الاول حتى الثالث، امتحان مادتي قران كريم ومواد شرعية، والصف الأول الثاني العلمي مواد قران كريم ومنطق وثقافة إسلامية، والصف الأول أدبي قران كريم وفقه ومنطق .

المصرى اليوم

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