بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية

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يؤدي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية، السبت ، إمتحانات الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، علي مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة حرصا علي صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

وتابع الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لإستقبال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021 ، والتي من المقرر إنطلاقها السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم ،بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من توافر المواد المطهرة والكمامة الواقية و القفازات الطبية داخل المدارس بصفة يومية، والإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول ،وعدم السماح بتراكمها في محيط المدارس التي بها لجان امتحان ،منعاً لإنتشار الأوبئة والأمراض وحفاظاً على البيئة والصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية جاء كالأتي :

· السبت 14 أغسطس 2021 يؤدى الطلاب إمتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف

· الأحد 15 أغسطس 2021 يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان

· الإثنين 16 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتان

· الثلاثاء 17 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتان

· الأربعاء 18 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لمدة ساعتان

· الخميس 19 أغسطس يؤدى الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتان , لافتاً إلى أنه يمكن الإطلاع علي جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية من خلال الجدول المرفق .

أشار وكيل أول الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير إمتحانات الدور الثاني الإعدادية العامة والمهنية، وعلى تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ، لمتابعة أعمال الإمتحان وإتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً