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اليوم.. مؤتمرا صحفيا للجنة البارالمبية للاعلان عن تفاصيل البعثة والزى الرسمى قبل السفر الى طوكيو

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اليوم.. مؤتمرا صحفيا للجنة البارالمبية للاعلان عن تفاصيل البعثة والزى الرسمى قبل السفر الى طوكيو اليوم.. مؤتمرا صحفيا للجنة البارالمبية للاعلان عن تفاصيل البعثة والزى الرسمى قبل السفر الى طوكيو

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تعقد اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب، رئيسة اللجنة، مؤتمرا صحفيا فى السادسة من مساء اليوم لتوضح تفاصيل سفر البعثة البارالمبية المسافره إلى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وابطال المشاركين فى الدورة والأجهزة الفنية للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية فى طوكيو والكشف عن ملابس البعثة الرياضية والزى الرسمى.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.
وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

المصرى اليوم

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