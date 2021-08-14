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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 14 أغسطس 2020، على ارتفاع بعدما حقق قفزة كبيرة لأعلى مساء الجمعة، وذلك بعد توقف التداول على الذهب عالميًا، لاغلاق البورصات العالمية لقضاء الإحازة الإسبوعية.

ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى تتأثر بدوره بالأحداث والبيانات الإقتصادية، وارتفع الذهب في مصر، الجمعة، بقيم تتراوح مابين 7 إلى 12 جنيها دفعة واحدة بعد صدور بيانات عن مؤشر المستهلكين والذى انخفض إلى 70.2 نقطة في الشهر الحالى مما دفع الدولار للتراجع بشكل كبير .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح السبت، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح مابين 891 جنيها إلى 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تتراوح مابين 782 جنيها إلى 784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 671 جنيها إلى 673 جنيها وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما تراوح سعر الجنيه الذهب 6256 جنيها إلى 6272 جنيها .

واستقر سعر الذهب عالميا، صباح السبت، بعدما حقق ارتفاع كبير، في نهاية التداول يوم الجمعة، بسبب تراجع مؤشر الدولار عقب صدور مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين والذى انخفض إلى 70.2 نقطة خلال الشهر الجارى مخالفا لتوقعات المحللين إلى استقرار المؤشر عند 81.2 نقطة دون تغيير .

وكان الذهب ارتفع في العقود الآجلة بنسبة 1.5% بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6% وذلك قبل اغلاق البورصة للاجازة الاسبوعية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت، 785.91 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،779.34 $ .

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