2756 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في الإسكندرية اليوم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية انطلقت فعالياتها صباح اليوم السبت، طبقا لجداول سير الامتحانات التي أعدَّتها وأعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية، بلغ 2756 طالبًـا، وأن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي )، بتجهيز 7 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بواقع عدد أربع لجان للدبلوم الصناعي ولجنتين للدبلوم التجارى وعدد لجنة واحدة للدبلوم الزراعي).

وأكد على أنه تم تطهير وتعقيم اللجان وتسليم المخصصات واللوازم الطبية التي وفرتها الوزارة للطلاب والمعلمين من كمامات ومواد مطهرة للجان حرصًـا وحفاظًـا على الصحة العامة ومجابهةً لفيروس كورونا، وأن الامتحانات تتم في إطار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، مضيفًـا أنه تم تجهيز وفرش 13 استراحة منها خمس استراحات للسيدات والباقي للرجال بالإدارات التعليمية لاستضافة المنتدبين من الزملاء للإشراف على انتظام العملية الامتحانية من المحافظات الأخرى، وتم تزويدها بمبردات المياه والمرواح والثلاجات والبوتاجازات والأسِرَّة المناسبة بما يليق بالزملاء.