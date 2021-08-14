محافظ شمال سيناء يكرم مدير إدارة الإيرادات بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش

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كرم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، إيهاب يوسف على، مدير إدارة الإيرادات والصناديق والحسابات الخاصة، في ديوان عام المحافظة، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش.

ومنح المحافظ مدير إدارة الإيرادات والصناديق والحسابات الخاصة، في ديوان عام المحافظة، شهادة تقدير، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في ديوان عام المحافظة، مشيدًا بتفانيه في العمل خلال حياته الوظيفية، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة، ومطالبًا بأن يكون هذا التقليد نموذجاً يحتذي به في الوفاء والتقدير.

بدوره، أكد إيهاب يوسف على، مدير إدارة الإيرادات والصناديق والحسابات الخاصة، في ديوان عام المحافظة، على شكره وتقديره للمحافظ على هذا التكريم بعد حياة حافلة بالعمل.