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للمواطنين: «ما تخافوش مش هنلغي الدعم بس هنعيد تنظيمه»

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السيسي للمواطنين: «ما تخافوش مش هنلغي الدعم بس هنعيد تنظيمه» للمواطنين: «ما تخافوش مش هنلغي الدعم بس هنعيد تنظيمه»

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أكد الرئيس عبدالفتاح ، أن الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا أي حوالي 3 تريليون جنيه على مدى 10 سنوات، وسنقوم بإعادة تنظيم الدعم ولن نقوم بإلغائه.

وقال السيسي، خلال افتتاحه صباح السبت من مدينة بدر عددا من المشروعات السكنية المتنوعة: «الولاد اللى بتعيش في حياة عشوائية غير آدمية هتهد بلادها مش هتبنيها.. وإحنا مش هناكل عشان نعيش عيشة كريمة.. ولازم البلد دي تتغير.. وأنا درست الظروف إلى إحنا فيها 50 سنة».

وأشار إلى أن «مشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات».

وقال الرئيس السيسي إن «تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني»، لافتا إلى أن «موارد الدولة المصرية زادت لكن حجم النمو السكاني أكبر وبالتالي قيمة الجنيه أكبر».

وحول رغيف العيش أكد أن «رغيف العيش لما زاد من قرشين لـ5 قروش كان بيتكلف 18 قرش وفضل بـ5 قروش ودلوقتي بيتكلف 65 قرش».

واستطرد: "لما اتكلمت عن إعادة صياغة الدعم الناس قالتلي ليه ما أنت ماشي كويس.. لأ أنا هعمل اللي يرضي ربنا.. أنا أتصدى لقاضاياي والحال اللي كنا فيه غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة".

وتابع: «ربنا هيحاسبني لو أنا كنت شايف حاجة المفروض تتعمل وما عملتهاش.. هيقولي الكرسي ده أن اللي جبتك فيه.. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء».

ولفت إلى أن «المسؤولين في البلد لازم يبذلوا أكبر جهد لتغيير أوضاعهم».

المصرى اليوم

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