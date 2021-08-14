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وفد من المدونين العرب يزور قلعة قايتباي

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وفد من المدونين العرب يزور قلعة قايتباي وفد من المدونين العرب يزور قلعة قايتباي

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زار وفد من المدونين والمؤثرين العرب، الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، قلعة قايتباى في الإسكندرية، وذلك استمراراً للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، واستقبلت القلعة الوفد ضمن جولتهم بمدينة الإسكندرية، في إطار الزيارة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لعدد من المواقع الأثرية الهامة على مستوى الجمهورية.

واصطحب الوفد لدى وصوله القلعة، عمرو الشحات مدير القلعة، حيث قاموا بزيارة داخلها؛ شملت الأسوار والبرج والمسجد وحجرات سكن الجنود ومخازن الأسلحة وغيرها من مكونات قلعة قايتباي.

وحرص المدونون والمؤثرين على التقاط الصور التذكارية أمام البرج الرئيسي للقلعة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

تأتى زيارة القلعة في إطار برنامج سياحى يقوم به وفد من المؤثرين والمدونين العرب الذين يقومون بزيارة تعريفية في محافظات كل من القاهرة والاسكندرية والبحر الأحمر للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

المصرى اليوم

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