مواجهتي الأهلي والزمالك وعودة الدوري الإنجليزي .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم السبت 14-8-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري والإنجليزي.

إذ تقام مبارتين في الدوري المصري مساء اليوم لفريقي الأهلي والزمالك.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات

يحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً.

وفي نفس التوقيت، يلعب سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة على ستاد السويس الجديد.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة على استاد السلام في تمام التاسعة مساءً.

وفي الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتذاع المباراة على bein sports 1 premium.

ويلعب تشيلسي مع كريستال بالاس في تمام الرابعة عصرًا، وتذاع المباراة على قناة bein sports 1 premium .

وفي نفس التوقيت يواجه أستون فيلا نظيره واتفورد، ويذاع اللقاء على bein sports xtra 2.

ويلتقي ليفربول مع نوريتش سيتي في تمام السادسة والنصف مساءً، وتذاع المباراة على قناة bein sports 1 premium .