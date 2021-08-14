11122 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية في المنيا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم السبت ولمدة أسبوع، حيث حرص 11122 طالب وطالبة على أداء امتحان مادة اللغة العربية، داخل 100 لجنة عامة، في 9 إدارات تعليمية من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا. وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة من وباء كورونا المستجد .

وشكل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمديرية ، غرفة عمليات بمقر المديرية، برئاسة الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، وغرف متابعة بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة سير الامتحانات، ونسب الحضور والغياب، وتلقي الشكاوي، ورصد المخالفات .