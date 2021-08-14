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انتحار فتاه بـ «حبة حفظ الغلال» لإجبارها على الزواج في المنيا

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انتحار فتاه بـ «حبة حفظ الغلال» لإجبارها على الزواج في المنيا انتحار فتاه بـ «حبة حفظ الغلال» لإجبارها على الزواج في المنيا

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تخلصت «فتاه» من حياتها، في مركز العدوه بالمنيا- بتناول مبيد حشري «حبة حفظ الغلال»، احتجاجا على إجبارها على الزواج، دون رغبتها .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من المقدم احمد أيمن العدل، مأمور مركز العدوة، بوفاة «س. م. ف، 20 سنة، ربة منزل»، ومقيمة بأحدى قري العدوه، متأثرة بتسمم مبيد حشري «حبة حفظ الغلال» عقب وصولها لمستشفي العدوه المركزي .

كشفت التحريات الأولية، للمقدم محمد صلاح، رئيس مباحث المركز، وأقوال بعض المرافقين، ان الفتاه أقبلت على الانتحار بسبب محاولة إجبارها على الزواج .

قرر المستشار ابو ألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، نقل جثمان الفتاه إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية .

وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات عن الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليها للتحقيق .

المصرى اليوم

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