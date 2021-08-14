دورة توعوية للشباب بشمال سيناء تحت عنوان «نوِّر فكرك .. ابنِ ذاتك»

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نفّذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة دورة مجتمعية وتوعوية بشمال سيناء تحت عنوان: «نوِّر فكرَك.. ابنِ ذاتك»، من خلال البرنامج التثقيفي والتوعوي والحرفي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة لمدة 9 أيام بالعريش تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

التقى خلال هذه الدورة علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بشباب بئر العبدورمانة، وعُقد بمقر ملتقي شباب العريش عددٌ من المحاضرات والندوات وورش العمل، حيث تناولت اللقاءات عددًا من المحاور التي تهم الشباب، من بينها ،قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، والتعايش والتسامح وقبول الآخر، قيمة الحياة في الإسلام، وكيف أحب حياتي، وأتجاوز تحدياتي، أهمية الوقت، وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية، الذكاء الاجتماعي، وكيف أكتسب مهارات التواصل مع الناس، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أرتقي في علاقتي بالله، وأعزز يقيني به، وأحمي فكري من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية، والمفاهيم المغلوطة.

واختتمت فاعليات الدورة في قصر ثقافة العريش بلقاء ختامي، حضرته القيادات الشبابية والشعبية لمحافظة شمال سيناء مع شباب بئر العبدورمانة.

وتأتي هذه الدورة في إطار مساهمة الأزهر الشريف الدائمة مع مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية بما يعزّز روح الولاء والانتماء للوطن، ويصحّح المفاهيم لدي شباب مصر عامة، وشباب سيناء الحبيبة بصورة خاصة.

كما تتزامن هذه اللقاءات والندوات مع جهود قواتنا المسلحة الباسلة في التصدّي للبؤر الإرهابية والتكفيرية بمحافظة شمال سيناء الحبيبة.

جدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نفّذ العديد من اللقاءات والمبادرات، والدورات المتخصصة، منذ عام 2018م، استفاد منها ما يقرب من 3،6 مليون مواطن، حرص خلالها على تنمية الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت شعار: «أسرة مستقرة =مجتمع أمن».