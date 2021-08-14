أخبار عاجلة

فيضانات وأمطار غزيرة تدمر أجزاء من «جدار ترامب» الحدودي مع المكسيك -
استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41% -
رئيس الصداقة المصرية - الأذربيجانية: أبناء بلادنا لهم دور كبير في مصر منهم جد النقشبدي -
حركة طالبان تحظر نقل التحف و الدولار خارج أفغانستان -
«فوكس نيوز»: الولايات المتحدة بدأت سحب قوتها التي تؤمن عمليات الإجلاء من أفغانستان -
بسبب كورونا.. هاواي تدعو السياح إلى تجنب السفر إليها -
بعد ظهوره.. عضو «لجنة كورونا» يكشف فعالية اللقاحات ضد متحور دلتا -
حماقي يستعد لحفل العلمين الجديدة بتجهيزات عالمية وبروفة على أغنيات «يا فاتني» -
التنمية المحلية: محاسبة رؤساء الأحياء على التطبيق الخاطئ لقانون انتظار السيارات -
هل يجوز تفتيش المرأة هاتف زوجها؟.. أخصائية علم اجتماع تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: النمو السكاني الذي يفوق طاقة البلد يؤدى إلى تدميرها

Print
السيسي: النمو السكاني الذي يفوق طاقة البلد يؤدى إلى تدميرها : النمو السكاني الذي يفوق طاقة البلد يؤدى إلى تدميرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح ، أن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، وما عرضه الدكتور مصطفى مدبولى ترجمة لهذا التطوير في الواقع.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر: «الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالى 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكانى اللي فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة».

وتابع السيسي: «صورة العشوائيات هذه عبارة عن دولة لم تستطع أن تلبى متطلبات النمو السكانى الموجود فيها».. مشيرا إلى أن «هناك طرق وإسكان وكل شيء وفى تعليم وفى صحة.. وأى مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي

السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي