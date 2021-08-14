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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، وما عرضه الدكتور مصطفى مدبولى ترجمة لهذا التطوير في الواقع.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر: «الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالى 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكانى اللي فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة».

وتابع السيسي: «صورة العشوائيات هذه عبارة عن دولة لم تستطع أن تلبى متطلبات النمو السكانى الموجود فيها».. مشيرا إلى أن «هناك طرق وإسكان وكل شيء وفى تعليم وفى صحة.. وأى مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه».