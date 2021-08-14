نتيجة الثانوية العامة 2021 ليست غدًا .. الرابط الرسمي وموعد الإعلان

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كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على صفحته على موقع «فيس بوك» تنويهًا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام غدًا الأحد، وتعتبر أخبار الثانوية العامة من أهم أخبار مصر التى تحرص مئات الألوف من الأسر المصرية على تتبع أخبارها لحظة بلحظة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه لن يتم إعلان النتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات، مضيفًا قلنا بوضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة يكون خلال الفترة من 15 إلي 18 أغسطس.

ويوافق يوم غدًا الأحد يوم 15 أغسطس، ووفقًا لتصريح الوزير الأخير بخصوص الموعد فإن موعد إعلان النتيجة بعد استثناء يوم الأحد سيكون اعتبارًا من يوم 16 أغسطس وحتى 18 أغسطس.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة موعد المؤتمر الصحفي الذى سيتم إعلان النتيجة من خلاله عبر موقع صفحته على موقع فيس بوك وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موقف طلاب تقسيم مواد الصف الثالث الثانوي على عامين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، لكي لا يتنافس طلاب التقسيم، الذين قاموا بتقسيم المواد على عامين، طلاب الصف الثالث الثانوي الذين خاضوا الإمتحانات مرة واحدة، على الأماكن فى الجامعات.

وأوضح وزير التعليم أن ذلك سيتم بغرض الحفاظ على حقوق كل الطلاب، وعدم الاخلال بالقوانين، مضيفًا أن طلاب التقسيم لن ينافسوا طلاب هذا العام على الأماكن فى الجامعات، وسيأخد طالب التقسيم المجتهد حقه الطبيعي.

وأشار الوزير إلي أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلاب التقسيم، وأن النظام الجديد لن يخل بحقوق أيًا من الطرفين.

رئيس الوزراء يتابع موقف نتيجة الثانوية العامة 2021

اجتمع قبل أيام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لمناقسة موقف ومؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة، وصدر بيان عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزارء يعلن فيه أن مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2021، مثل نفس معدلات نسب النجاح فى الأعوام الماضية، وتوقع البيان انخفاض درجات الحد الأدني للقبول في الكليات هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

تستطيع معرفة نتيجة الثانوية العامة من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتى سوف يتم إعلانها فور اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للنتيجة، والتى يقوم موقع المصري اليوم بالإعلان عنها فور اعتمادها.

وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ومعرفة النتيجة من الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم عن طريق إدخال رقم الجلوس بالضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

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